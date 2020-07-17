شكرا لمتابعة خبر عن القصة الكاملة لصاحب مجلس رفض تحويله إلى متحف يدر له دخلاً «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفض صاحب مجلس ابن جروح، الشيخ محمد بن جروح الشمري، تحويل المجلس إلى متحف يدر له دخلًا.

قال الشمري خلال حواره بقناة MBC، إن الغرض من إقامة المجلس، الذي أسسه قبل 48 عامًا، هو التعرف إلى الضيوف وتوثيق الصلات معهم.

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وأوضح أنه لم يهدف يومًا لتحقيق ربح تجاري من وراء مجلسه، وذلك على الرغم من إقبال العشرات من الأشخاص على المجلس، لافتا إلى أن وزارة السياحة عرضت تحويل المجلس إلى متحف يدر له دخلًا يوميًا.

وأشار إلى أنه رفض فكرة الحصول على مبلغ مالي نظير دخول الزوار، مبينا أنه سيحافظ على النهج الذي اتبعه مجلسه منذ التأسيس.

وكان الشمري اعتاد استقبال زواره وضيوفه وإكرامهم في مجلسه الذي يقع على طريق حائل الجوف، وذلك دون الحصول على مقابل مادي على مدى 40 عاما.