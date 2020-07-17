شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذى يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، في حين تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وأضافت أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.