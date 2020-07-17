شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل» توضح طريقة الاستفادة من خدمة العقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن خدمة العقود تمكّن المكلف من رفع بيانات العقود المبرمة مع منشآت أخرى عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنه يمكن الدخول إلى بوابتها الإلكترونية للاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا