أمانة الشرقية تنفذ 919 جولة رقابية وتعقم وتطهر 1036 موقعًا

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 919 جولة رقابية وأربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تسجيل 66 مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالتدابير الصحية، ورصد 40 مخالفة لحالات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أمانة الشرقية أن جولاتها الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية تأتي للوقوف على آلية العمل والالتزام بالبروتوكولات المتبعة، مشيرة إلى أنه خلال أعمالها رُفع نحو 7551 طنًّا من النفايات، وأُزيل 4626 من الأنقاض والمخلفات، في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات 183115 لترًا، استُخدمت في غسل وتعقيم وتطهير 1036 موقعًا بالمنطقة.

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