بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2950 صندوق تمور

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الخميس، بتوزيع 2950 صندوقًا من التمور للأسر المحتاجة والنازحة من صنعاء إلى محافظة مأرب.

وقد استفاد من هذه المساعدات الإنسانية 2950 أسرة نازحة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور في اليمن.

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