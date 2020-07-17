أخبار السعودية اليوم ..«التقاعد» تحذر من إعلانات مشبوهة.. وتفاصيل جديدة في «جريمة الأحساء»

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الجمعة 17 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها:المؤسسة العامة للتقاعد تحذر من الإعلانات المشبوهة التي تتعلق بأنشطة استثمارية، والطب الشرعي يكشف ملابسات جديدة حول «جريمة الأحساء»، والمرور تحدِّد آلية تجديد استمارة السيارة للمواطنين في الخارج

«التقاعد» تحذر من «إعلانات مشبوهة» تتعلق بأنشطة استثماریة

جددت المؤسسة العامة للتقاعد، تحذيرها من الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بأكثر من شكل.

ضبط وافدين تورطا في تجارة شرائح الاتصالات.. والشرطة تكشف «الأحراز»

أطاحت شرطة الرياض، بوافدَينْ من الجنسية البنغالية تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

خالد عبد الرحمن يعلن آخر تطورات حالته الصحية مع كورونا

كشف الفنان خالد عبد الرحمن للمشاهدين، عبر منصة«شاهد (vip) »، أن دخوله المستشفى كان بسبب عارض صحي، وهو ارتفاع اليوريك بالدم، وكان قبلها قد أجرى تحليل فيروس كورونا واتضحت إصابته بالفيروس، فأمضى بالمستشفى قرابة 10 أيام، وهو الآن في صحة جيدة.

بسبب «المسكر».. شرطة مكة تضبط شخصين داخل استراحة بجدة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر.

للعربات المتنقلة.. كيفية الحصول على 250 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

أتاح بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الحصول على تمويل العربات المتنقلة ضمن برنامجها لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، بحد أقصى 250 ألف ريال، مشيرًا إلى الشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليه.

لموظفي الحكومة.. طريقة الاستعلام عن الراتب والمستحقات عبر منصة اعتماد

أتاحت وزارة المالية للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد.

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الطب الشرعي يكشف ملابسات جديدة حول«جريمة الأحساء»

كشف الطب الشرعي عن ملابسات بشأن «جريمة الأحساء»، التي راح ضحيتها 4 فتيات نحرًا بالسكين وشنق أخيهن مساء الأربعاء؛ حيث لم يُلاحَظ أي آثار ضرب جسيمة على أجساد الضحايا، وكانت الدماء في موقع واحد على سطح المنزل؛ ما يشير إلى عدم نقل الجثث من موقع إلى آخر.

تنبيهات «الأرصاد »: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إلى نشاطٍ للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

بـ5 خطوات إلكترونية.. طريق الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر

أوضحت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 5 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وزير المالية: «التويجري» خير من يمثل السعودية في رئاسة منظمة التجارة العالمية

نوه وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، بترشيح المملكة العربية السعودية للمستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري؛ لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن هذا الترشيح يأتي امتدادًا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارًا لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين.

المرور تحدِّد آلية تجديد استمارة السيارة للمواطنين في الخارج

أوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة آلية تجديد استمارة السيارة للمواطنين المقيمين خارج السعودية عبر أبشر.

«الجمارك السعودية»: 3 مهام رئيسة لغرفة المراقبة المركزية

كشف الحساب الرسمي للجمارك لسعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن مهام غرفة المراقبة المركزية للمنافذ الجمركية.

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