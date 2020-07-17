طالبت بالتحقق من نظامية الختم الضريبي
طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل من التحقق من نظاميّة الختم الضريبي على منتجات السجائر، والتبليغ عن المنتج غير النظامي، من خلال تطبيق (تحقق).
وذكرت الهيئة- عبر حسابها بتويتر- أنه يمكن تحميل تطبيق (تحقق) كالتالي:
ـ أنظمة iOS عبر الرابط التالي بالضغط هنا
ـ أنظمة Andriod عبر الرابط التالي بالضغط هنا
وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أنه يمكن التبليغ أيضًا عن طريق الرقم الموحد (19993).
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كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الزكاة: التبليغ عن منتجات السجائر غير النظامية عبر تطبيق «تحقق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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