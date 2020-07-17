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هيئة الزكاة: التبليغ عن منتجات السجائر غير النظامية عبر تطبيق «تحقق»

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طالبت بالتحقق من نظامية الختم الضريبي

طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل من التحقق من نظاميّة الختم الضريبي على منتجات السجائر، والتبليغ عن المنتج غير النظامي، من خلال تطبيق (تحقق).

وذكرت الهيئة- عبر حسابها بتويتر- أنه يمكن تحميل تطبيق (تحقق) كالتالي:

ـ أنظمة iOS عبر الرابط التالي بالضغط هنا

ـ أنظمة Andriod عبر الرابط التالي بالضغط هنا

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وأشارت هيئة الزكاة والدخل إلى أنه يمكن التبليغ أيضًا عن طريق الرقم الموحد (19993).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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