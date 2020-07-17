السعودية اليوم / المهندس الراجحي يرفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر



الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وقال معالي المهندس الراجحي: "إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر- لا سمح الله-".

وبيّن معاليه أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها بوصفها شريكاً رئيساً في تنمية الاقتصاد السعودي وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وفي السياق نفسه أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى ما يلي:

- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني،

- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

// انتهى //

19:45ت م

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