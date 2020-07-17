السعودية اليوم / ليبيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت ليبيا 52 حالة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة في ليبيا قد وصلت منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد إلى 1704 حالات، منها 1277 حالة نشطة، بينما تعافت 380 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة.

// انتهى //

19:17ت م

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طرابلس 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت ليبيا 52 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة، وحالة شفاء.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة في ليبيا قد وصلت منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد إلى 1704 حالات، منها 1277 حالة نشطة، بينما تعافت 380 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة.// انتهى //19:17ت م0084

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