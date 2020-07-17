السعودية اليوم/ الهلال الأحمر بالشرقية يقيم نقاط فرز للمصلين بـ27 جامعاً بالمنطقة



الدمام 26 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة اليوم عددا من نقاط الفرز والفحص الأولي في 27 جامعا بالمنطقة خلال صلاة الجمعة.

وتهدف هذه النقاط إلى فرز المصلين من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي، والتأكد من درجات حرارتهم، وارتداء الكمامات، وتعقيم الأيادي، لحمايتهم ووقايتهم من فيروس

وتؤكد هذه المبادرة على دور هيئة الهلال الأحمر في تقديم الخدمات المجتمعية التطوعية من خلال فريق من المتطوعين التابعين لها، والإسهام مع مختلف الجهات ذات العلاقة في دعم مختلف النشاطات بالنقاط الإسعافية التطوعية، ونقاط الفرز والفحص الأولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

19:15ت م

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الدمام 26 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة اليوم عددا من نقاط الفرز والفحص الأولي في 27 جامعا بالمنطقة خلال صلاة الجمعة.وتهدف هذه النقاط إلى فرز المصلين من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي، والتأكد من درجات حرارتهم، وارتداء الكمامات، وتعقيم الأيادي، لحمايتهم ووقايتهم من فيروس كورونا ، حيث شارك في عمليات الفرز نحو (129) متطوعا من الهيئة مع موظفي إدارة التطوع بإقامة هذه النقاط في عدد من الجوامع الكبيرة، شملت الدمام، والخبر، والظهران، وأم الساهك، والأحساء، وحفر الباطن.وتؤكد هذه المبادرة على دور هيئة الهلال الأحمر في تقديم الخدمات المجتمعية التطوعية من خلال فريق من المتطوعين التابعين لها، والإسهام مع مختلف الجهات ذات العلاقة في دعم مختلف النشاطات بالنقاط الإسعافية التطوعية، ونقاط الفرز والفحص الأولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬19:15ت م0082

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