السعودية اليوم / الأردن تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت الأردن 3 إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1021 حالة شفاء.

// انتهى //

18:40ت م

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عمّان 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت الأردن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1209 إصابات.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم: إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالتي شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1021 حالة شفاء.// انتهى //18:40ت م0077

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