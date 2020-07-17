السعودية اليوم / باكستان تسجل 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت باكستان 2085 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 259998 حالة، فيما وصل إجمالي الضحايا إلى 5475 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 183737 شخصا، وتوجد 1895 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

18:40ت م

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إسلام آباد 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 2085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، و49 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 259998 حالة، فيما وصل إجمالي الضحايا إلى 5475 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 183737 شخصا، وتوجد 1895 حالة في وضع حرج.// انتهى //18:40ت م0075

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