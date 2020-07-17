السعودية اليوم / 88 مستفيداً من خدمات مركز "تأكد" في نجران



نجران 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أكدت صحة نجران أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في نجران بلغ ( 88) مستفيدا منذ إطلاقه قبل يومين.

وأوضحت صحة نجران أن مراكز "تأكد" خصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة لشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس

// انتهى //

17:24ت م

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نجران 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأكدت صحة نجران أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" في نجران بلغ ( 88) مستفيدا منذ إطلاقه قبل يومين.وأوضحت صحة نجران أن مراكز "تأكد" خصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة لشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" حيث توجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستكون موجودة خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.// انتهى //17:24ت م0069

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