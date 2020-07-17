سمكة بأسنان بشرية في ماليزيا ومختص يعلّق

2020-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أحدث ظهور سمكة تشابه تضاريس وجه الإنسان في ماليزيا ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عثر صياد ماليزي على سمكة تحمل ملامح فم الإنسان وأسنانه.

وانتشرت الصورة بعد نشر أحد المغردين عبر تويتر صورة للسمكة ذات الفم البشري، لها أسنان ولثة وشفاه تجعلها قريبة جدًّا من الإنسان.

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40 صنفًا من الزناد:

وبحسب وسائل الإعلام الماليزية، فإن السمكة من نوع زناد، وهي فصيل يضم أكثر من 40 صنفًا معروفًا من الأسماك، ويصنف من الأسماك العدوانية إلا أنه من النوع المطلوب لأحواض الزينة بسبب تنوع ألوانه.

وقال ممثل للصندوق العالمي للحياة البرية: إن أسماك الزناد تنتشر في المنطقة الواقعة بين سيشل والحاجز المرجاني العظيم، بما يشمل ماليزيا.

حالة بحرية نادرة:

وتعليقًا على ذلك، قال المختص في علوم البحار عادل الهندي: إن هذه من الحالات النادرة؛ فبعض الأسماك تتشابه أسنانها بالبشر فقد سبق أن وجد أسماك مثل أسماك الباكو لها أسنان شبيهة تمامًا بأسنان الإنسان وموطنها الأصلي هو أحواض أنهار الأمازون وأورينوكو في الأراضي المنخفضة من أمازونيا، ولكنهم موجودون أيضًا في بابوا غينيا الجديدة البعيدة جدًّا، حيث تم جلبهم لمساعدة صناعة الصيد المحلية.

وأكد أنه تم قبل فترة رصد سمكة أيضًا أسنانها مشابهة للبشر في مدينة كيمندوريس بإندونيسيا، فبشكل عام فإن هذه الأسماك التي تتمتع بأسنان بشرية بعض منها تكون شرسة إذ تهاجم البشر بالعض، لذا يحذر منها عند رؤيتها في البحر.

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