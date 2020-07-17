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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين

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2020-07-17

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الأولى من المقبولين

عليهم سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم الجمعة، عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1441/ 1442هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ(الطالب، الطالبة)، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “تحقق من حالة الطلب” مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم طباعة إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد 28/ 11/ 1441هـ الموافق 19/ 07/ 2020م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

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وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق ملفه تلقائيًّا، مشددًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا آل مريح الطلاب والطالبات الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدفعة ضرورة الدخول على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.



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