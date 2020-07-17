استشاري لـ”المواطن”: هذا ما يجب فعله بعد عملية ليزك العيون

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات تصحيح النظر بالليزك للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، ومن أجل الاستغناء عن ارتداء النظارة، ولكن هل هذه العملية يمكن إجراؤها لجميع الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر؟

ضوابط وشروط الليزك:

وقال استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عبدالجبار طاشكندي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن عمليات الليزك عبارة عن عملية يتم فيها تعديل شكل القرنية عن طريق استخدام الليزر، حيث يتم إزالة طبقة رقيقة عن سطحها مع ترك جزء صغير منها متصل بالعين ثم إزالة جزء صغير من النسيج الداخلي لها وإعادة تشكيلها ثم إعادة الطبقة السطحية مرة أخرى فتلتحم تلقائيًّا، أما بخصوص شروط عملية الليزك فإن هناك بعض الشروط منها أن يكون سن المريض أكبر من 18 عامًا، وأن يكون عيب الإبصار لديه مستقرًّا لمدة تزيد عن سنة، وألا يكون ذا قرنية مخروطية أو شديدة الرقة، وألا تكون المريضة حاملًا أو مرضعة.

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نصائح بعد العملية:

وشدد طاشكندي على ضرورة استخدام المريض لقناع واقٍ لإبعاد الغبار أو أي أجسام غريبة عن العين، وعدم استخدام أي شيء بالقرب من العين حتى الماء خلال الـ3 أيام الأولى، ويمكن تنظيف الوجه من خلال قطنة مبللة بالماء وتمريرها على الوجه بحذر شديد.

ووصف الطبيب قطرات مرطبة للعين وهي عبارة عن دموع صناعية؛ وذلك لأن العين تعاني من الجفاف خلال الأيام الأولى بعد العملية، ويقل الجفاف تدريجيًّا؛ لذلك لابد من الاستمرار في استعمال القطرة لمدة شهر كامل أو وفقًا لما يحدده الطبيب المعالج، مع عدم الاقتراب من أي مصدر حراري مثل البخار أو الفرن خلال الأسابيع الأولى بعد العملية، وأيضًا على المريض النوم بشكل كافٍ والاسترخاء في المنزل خلال اليوم الأول.

تنبيهات صحية ووقائية:

وخلص الدكتور طاشكندي إلى القول إنه إذا شعر المريض بألم في العين وهو أمر نادر جدًّا يمكنه تناول المسكنات الخفيفة، كما يجب الحذر من فرك العين بعد العملية لمدة 3 أشهر على الأقل؛ لأن جرح القرنية يكون في مرحلة الالتئام، وفرك العين قد يسبب انتكاس العملية، كما أن شعور المريض بالتحسن ووضوح الرؤية لا يعني أن القرنية عادت لوضعها الطبيعي، ومن الأفضل مراجعة الطبيب للتأكد من التئام الجرح والذي قد يحتاج إلى 3 أشهر إضافية.

وبالنسبة للسيدات، قال طاشكندي: إنه يجب الامتناع عن وضع أي مكياج في العين أو حولها، وأيضًا الكريمات على الوجه وخصوصًا الكريمات التي تسبب تهيج الوجه مثل بعض أنواع كريمات الوقاية من الشمس، كما أنه ينصح الجميع في حالة الشعور بالألم أو الضبابية في العين أو حرقة بعد مرور أسبوع بمراجعة الطبيب؛ للاطمئنان على وضع العين.

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