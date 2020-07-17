، الأفلاج.. سيارة ووظيفة مكافأةً لشاب فُصِل من وظيفته بعد إبلاغه عن تحرش زميله بالمتسوقات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد نشر "الخليج 365" لتفاصيل الواقعة

كافأ رجلَا أعمالٍ، شابًّا فُصِل من وظيفته من أحد المحلات التجارية بالأفلاج؛ وذلك بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات.

وأثمرت جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح، في تبرع رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة لشاب، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة للشاب في أحد المحلات التجارية إذا رغب في ذلك.

يُذكر أن جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، نجحت في امتلاك ٤ مواطنين لأربع سيارات، بالإضافة إلى هذه المركبة.

وكانت "الخليج 365" قد انفردت بنشرٍ خبر عن غيْرة الشاب "أنس الدوسري"، التي دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه في أحد محلات الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وفُصِل من العمل بعد ذلك البلاغ ومباشرة الجهات الأمنية للبلاغ والتحفظ على المتهم.