محمد بن مسعود - الدمام - يتيح إمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة طرح تحديثًا يتضمن ميزة استثنائية لمكالمات الفيديو. ويسمح تحديث "ماسنجر" الجديد، بإمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص. وأشار التقرير إلى أن تحديث "فيسبوك ماسنجر" سيكون متوافقًا مع نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس". Advertisements 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 06:03 PM يتيح إمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو تحديث "فيسبوك ماسنجر" يمنح ميزة استثنائية تحديث "فيسبوك ماسنجر" يمنح ميزة استثنائية كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للدردشة طرح تحديثًا يتضمن ميزة استثنائية لمكالمات الفيديو. ويسمح تحديث "ماسنجر" الجديد، بإمكانية مشاركة الشاشة عبر مكالمات الفيديو، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص. وأشار التقرير إلى أن تحديث "فيسبوك ماسنجر" سيكون متوافقًا مع نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس". الكلمات المفتاحية ، تحديث "فيسبوك ماسنجر" يمنح ميزة استثنائية ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث "فيسبوك ماسنجر" يمنح ميزة استثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.