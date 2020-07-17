الخليج 365الجمعة 2020/7/17 07:12 م بتوقيت أبوظبي
أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن الزيادة غير العادية للمصابين بفيروس كورونا في إيران، هي نتيجة سياسات خامنئي والنظام.
وقالت رجوي خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقد، الجمعة، تخليدا لذكرى 70 ألف شخص مجهولي الهوية ماتوا بفيروس كورونا المستجد، إن العاملين في القطاع الصحي بإيران يتساقطون بفيروس كورونا كالأوراق في فصل الخريف.
وأضافت، أن النظام الإيراني يرسل الشعب إلى العمل دون أي إجراءات احترازية ثم يلومهم على الإصابة بفيروس كورونا، ويرفض تخصيص أموال لمكافحة الفيروس.
وأوضحت زعيمة المعارضة الإيرانية، بأنه رغم تفشي فيروس كورونا، يواصل النظام دعم مليشياته في المنطقة، ويستكمل أنشطته النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر المعارضة الإيرانية تكشف حجم كارثة كورونا جراء فشل النظام المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.