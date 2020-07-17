المعارضة الإيرانية تكشف حجم كارثة كورونا جراء فشل النظام المزيد

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي أن الزيادة غير العادية للمصابين بفيروس كورونا في إيران، هي نتيجة سياسات خامنئي والنظام.



وقالت رجوي خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقد، الجمعة، تخليدا لذكرى 70 ألف شخص مجهولي الهوية ماتوا بفيروس كورونا المستجد، إن العاملين في القطاع الصحي بإيران يتساقطون بفيروس كورونا كالأوراق في فصل الخريف.

وأضافت، أن النظام الإيراني يرسل الشعب إلى العمل دون أي إجراءات احترازية ثم يلومهم على الإصابة بفيروس كورونا، ويرفض تخصيص أموال لمكافحة الفيروس.

وأوضحت زعيمة المعارضة الإيرانية، بأنه رغم تفشي فيروس كورونا، يواصل النظام دعم مليشياته في المنطقة، ويستكمل أنشطته النووية.