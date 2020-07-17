مريم رجوي: جميع المؤشرات تؤكد أن النظام الإيراني آيل للسقوط المزيد

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، أنها تسعى لترسيخ العدالة والحرية، وإسقاط الديكتاتورية في إيران، وليس للسلطة.



وقالت رجوي خلال مشاركتها في مؤتمر المعارضة ،الذي يهدف لفضح النظام الحاكم، إن جميع المؤشرات تؤكد أن النظام الإيراني آيل للسقوط.

وأضافت، النظام الإيراني يواجه في الوقت الراهن جيلاً يرفض جميع أشكال الظلم والقمع، وانتفاضة نوفمبر تثبت قدرة الشعب على تغيير النظام.

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وتابعت، أن الحديث عن استجوابات روحاني (الرئيس الحالي) وظريف ( وزير الخارجية) لا تعبر، إلا عن خوف النظام، مشيرا إلى أن النظام الحالي أكبر مرتكب للإرهاب في العالم حاليا.

وتساءلت زعيمة المعارضة الإيرانية، من أين راكمت اللجنة التنفيذية التابعة لخامنئي 100 مليار دولار؟، أين ذهبت عائدات النفط في حين تحتل إيران المركز الرابع في التضخم على مستوى العالم؟.

وأشارت رجوي إلى الفضيحة الكبيرة للنظام الإيراني، حيث تورط دبلوماسي في تنفيذ مخطط اغتيال في أوروبا.