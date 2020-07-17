أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 17 يوليو 2020.. استقرار جديد

الخليج 365الجمعة 2020/7/17 10:50 ص بتوقيت أبوظبي
استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، مع ثبات أسعار المعدن الثمين عالميا، وسط تجدد الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
بلغ سعر الذهب عيار (24) في المملكة 216.91 ريال للجرام (57.83 دولار)، وسجل عيار (21) الأكثر مبيعا نحو 189.80 ريال للجرام (50.60 دولار) .
كما سجل سعر جرام الذهب عيار (18) إلى 162.69 ريال (43.37 دولار).
وسجلت أوقية الذهب 6746 ربال (1799 دولار) فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1518 ريال (404.82 دولار).
أسعار الذهب عالميا
استقر الذهب قرب 1800 دولار اليوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1798 دولارا.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: "يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب".
وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.
وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.
وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.
وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4% إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 822.07 دولار.
وهبطت الفضة 0.7% إلى 19.03 دولار لكنها تتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.
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