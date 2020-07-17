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طريقة اختيار المكيف المناسب

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2020-07-17

طريقة اختيار المكيف المناسب

يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) نصائح مهمة بشأن اختيار المكيف المراد شراؤه، وكيفية استخدامه بالشكل الصحيح.

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وأكدت الحملة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه يجب حساب مساحة المكان المراد تركيب المكيف به، واختيار سعة المكيف التي تتوافق مع هذه المساحة.

كفاءة الطاقة: 

كما نصحت “لتبقى” باختيار المكيف الذي يكون على المستوى الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، ثم الاستعانة بتطبيق “تأكد” لمعرفة مدى صحة البطاقة.

كما نصحت بإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف، مع تثبيت درجة حرارة المكيف على 24، ثم إغلاق المكيف في حال مغادرة المكان، مع الاهتمام بتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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