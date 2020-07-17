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طريقة اختيار المكيف المناسب
يجب تنظيف الفلتر كل أسبوعين
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) نصائح مهمة بشأن اختيار المكيف المراد شراؤه، وكيفية استخدامه بالشكل الصحيح.
وأكدت الحملة، في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الجمعة، أنه يجب حساب مساحة المكان المراد تركيب المكيف به، واختيار سعة المكيف التي تتوافق مع هذه المساحة.
كفاءة الطاقة:
كما نصحت “لتبقى” باختيار المكيف الذي يكون على المستوى الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة، ثم الاستعانة بتطبيق “تأكد” لمعرفة مدى صحة البطاقة.
كما نصحت بإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف، مع تثبيت درجة حرارة المكيف على 24، ثم إغلاق المكيف في حال مغادرة المكان، مع الاهتمام بتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.
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