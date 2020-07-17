- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جامعة جازان تفتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة جازان تفتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية
اعتبارًا من يوم الأحد وتستمر لمدة 5 أيام
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ .
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي أن عملية القبول تبدأ بعد غدٍ الأحد، وتستمر لمدة 5 أيام حيث ستُغلق البوابة يوم الخميس 02 / 12 / 1441هـ ، مشددا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات بإدخال 10 رغبات عدا الكليات الصحية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.
وبين الدكتور الحكمي ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية، وذلك بأن لاتقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان-تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تفتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.