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وصلت مساء أمس الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض الرحلة الجوية الخامسة لمدربي ولاعبي الأندية الرياضية المشاركة بالمسابقات الكروية عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس.
وبلغ عدد المستفيدين من الرحلة الخامسة 65 شخصًا من اللاعبين والأجهزة الفنية، ليصل المستفيدون من الطائرات الخمس 293 شخصًا.
وتمت كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بهذه الرحلات بدعم واهتمام مباشرين من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.
وأكمل الاتحاد السعودي تأمين 5 طائرات بدعم واهتمام وزارة الرياضة، لنقل اللاعبين من الدول الأكثر تواجدًا وهي البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، نظرًا لأن الإحصائيات المقدمة أشارت إلى أن غالبية اللاعبين الأجانب متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين منفذ جسر الملك فهد.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 05:15 PM
عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس
وصلت مساء أمس الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض الرحلة الجوية الخامسة لمدربي ولاعبي الأندية الرياضية المشاركة بالمسابقات الكروية عبر طائرة خاصة قادمة من مصر وتونس.
وبلغ عدد المستفيدين من الرحلة الخامسة 65 شخصًا من اللاعبين والأجهزة الفنية، ليصل المستفيدون من الطائرات الخمس 293 شخصًا.
وتمت كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بهذه الرحلات بدعم واهتمام مباشرين من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.
وأكمل الاتحاد السعودي تأمين 5 طائرات بدعم واهتمام وزارة الرياضة، لنقل اللاعبين من الدول الأكثر تواجدًا وهي البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، نظرًا لأن الإحصائيات المقدمة أشارت إلى أن غالبية اللاعبين الأجانب متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين منفذ جسر الملك فهد.
، وصول الرحلة الجوية الخامسة لمدربي ولاعبي الأندية الرياضية ،
المصدر : الخليج 365
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