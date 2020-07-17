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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.
ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
"الخليج 365" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
"العسيري" نائباً لمدير "حقوق الإنسان" بالشرقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-17
صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.
ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
"الخليج 365" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
05:02 PM
صدرت موافقة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان على تكليف إبراهيم بن محمد العسيري، نائباً لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ، ومديراً لإدارة المتابعة والتحقيق.
ويعد "العسيري" من الكفاءات الإدارية المتميزة على مستوى المنطقة الشرقية وله إنجازات واضحة في مجال حقوق الإنسان.
"الخليج 365" تبارك لـ"العسيري"، وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.
، "العسيري" نائباً لمدير "حقوق الإنسان" بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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