شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها الخاصة بتحويل مزرعة إلى مطعم ومقهى في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):تحدثت مواطنة من عسير تدعى " أم هادي " التي تدير مزرعة حولتها إلى مطعم ومقهى يعمل به أفراد عائلتها المكونة من 22 شخصاً.
وقالت " أم هادي " إن العريكة أكلة لذيذة، مبينة أنها تعد من المأكولات التراثية في جنوب المملكة، في الباحة و عسير وجازان.
وأوضحت أن الإقبال على العريكة كثير، مشيرة:" أم محمد تساعدني وتخبز معي لأن بيننا ترابط وتنسيق "، متابعة:" مستمتعين بالعمل ونتلقى الكثير من الطلبات ".
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