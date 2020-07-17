شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تروي تجربتها الخاصة بتحويل مزرعة إلى مطعم ومقهى في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تحدثت مواطنة من عسير تدعى " أم هادي " التي تدير مزرعة حولتها إلى مطعم ومقهى يعمل به أفراد عائلتها المكونة من 22 شخصاً.

وقالت " أم هادي " إن العريكة أكلة لذيذة، مبينة أنها تعد من المأكولات التراثية في جنوب المملكة، في الباحة و عسير وجازان.

وأوضحت أن الإقبال على العريكة كثير، مشيرة:" أم محمد تساعدني وتخبز معي لأن بيننا ترابط وتنسيق "، متابعة:" مستمتعين بالعمل ونتلقى الكثير من الطلبات ".