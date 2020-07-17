شكرا لمتابعة خبر عن كيفية فحص المركبة لتجديد «الاستمارة» وأنت خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات التي يجب إجراؤها لتجديد رخصة سير المركبة (الاستمارة).

وأكد حساب «المرور السعودي» على «تويتر» أن خطوات تجديد استمارة المركبة هي: سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الفني، إذ يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة «أبشر».

ورد «المرور السعودي» على استفسار أحد المغردين، إذ تساءل بقوله: «لم أستطع تجديد الاستمارة بسبب إقامتي خارج السعودية، ونظام أبشر يطلب الفحص كشرط لتجديد الاستمارة فما هو الحل؟»، ليجيب عليه «المرور السعودي» بقوله: «بإمكانك تفويض من ترغب لإجراء الفحص الدوري للمركبة ومن ثم تجديد رخصة سيرها عبر منصة أبشر».

يشار إلى أنه بإمكان مالك المركبة طلب إيصال كرت «رخصة السير» أو «رخصة القيادة» عن طريق بوابة «أبشر»، وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).