شكرا لمتابعة خبر عن فصل مواطن من عمله في الأفلاج بعد تقديمه لبلاغ عن تحرش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): تعرض شاب في محافظة الأفلاج للفصل من عمله بعدما تقدم ببلاغ عن مقيم يتحرش بالمتسوقات. تعرض شاب في محافظة الأفلاج للفصل من عمله بعدما تقدم ببلاغ عن مقيم يتحرش بالمتسوقات. وأوضح الشاب، أنس الدوسري، أن الجهات المختصة باشرت البلاغ وتأكدت من صحته بعد فحص الكامير الخاصة بالمحل. ووفقا لصحيفة "سبق"، فقط تم ضبط المقيم فيما قام صاحب المحل بفصل الشاب المبلغ عن واقعة التحرش، واستبداله بشاب آخر. اقرأ ايضا:

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