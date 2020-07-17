شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للجمارك، مهام غرف المراقبة المركزية للمنافذ الجمركية، مؤكدة أن الجمارك تعمل بشكلٍ دائمٍ عبر الغرفة على مدار الساعة لتنظيم سير العمل والحدِّ من الأنشطة المخالفة وعمليات التهريب. أوضحت الهيئة العامة للجمارك، مهام غرف المراقبة المركزية للمنافذ الجمركية، مؤكدة أن الجمارك تعمل بشكلٍ دائمٍ عبر الغرفة على مدار الساعة لتنظيم سير العمل والحدِّ من الأنشطة المخالفة وعمليات التهريب. يأتي ذلك حفاظًا على سلامة المواطن وحمايةً للوطن من كل ما يمكن أن يهدد أمنه وممتلكاته، مشيرة إلى أن المهام هي: تنظيم سير العمل في المنافذ ومراقبة الإجراءات، الحد من الأنشطة المخالفة وعمليات التهريب عبر المنافذ، المحافظة على الوطن وسلامة المواطن والمقيم والموظفين ومرتادي المنافذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك» تكشف عن 3 مهام لغرفة المراقبة المركزية للحد من عمليات التهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.