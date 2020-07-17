شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من سحب رعدية ورياح نشطة محملة بالأتربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من وجود رياح نشطة محملة بالأتربة، وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة . أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من وجود رياح نشطة محملة بالأتربة، وسحب رعدية على بعض مناطق المملكة . وأوضحت الهيئة في إنذارها عبر "تويتر" أن المناطق التي قد تتعرض لطقس متقلب ورياح محملة بالأتربة المنطقة-الشرقية - -الأحساء - الجبيل - الخبر الدمام ...+0" وتابعت الهيئة بأن الإنذار يبدأ اليوم في الساعة 16.30 وينتهي الإنذار في الساعة 20.00

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