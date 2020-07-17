شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل شيخ: اتفقنا مع البنوك لتقديم الدعم لشباب وبنات الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومستشار الديوان الملكي ، بأنهم اتفقوا مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن. كشف تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومستشار الديوان الملكي ، بأنهم اتفقوا مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن. وقال آل شيخ عبر حسابه "تويتر" " اتفقنا مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن والشركات الترفيهية بمختلف أنشطتها" وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه بأن الأسبوع القادم سيحمل أخبار راح تسعدكم وتلبي تطلعاتكم وأنتم تستاهلون .

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