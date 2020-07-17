شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة: 3 عوامل تحدد فترة التعافي من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة ، أن فترة تعافي المصاب بفيروس كورونا، وعدم نقله العدوي للأخرين تختلف من شخص لآخر وتعود لـ3 عوامل الحالة الصحية العامة ووجود أمراض مزمنة وشدة الأعراض المصاحبة للعدوى.

وذكر حساب الوزارة عبر "تويتر" بأنه بشكل عام فترة التعافي تستغرق من ١٠ أيام لأسبوعين لحالات الإصابة الخفيفة إلى المتوسطة، وأكثر من ذلك للحالات الشديدة.

وكان ذلك ردا على استفسار لأحد المواطنين، حول المدة اللازمة ليكون المصاب بالفيروس غير معدٍ.