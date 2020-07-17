شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خالد الزعاق: نعيش حاليًا أقصى وقت لدخول وقت الظهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أننا نعيش حاليًا أقصى وقت لدخول وقت الظهر، وبعد عدة أيام يبدأ وقت صلاة الظهر بالتزحزح نحو الخلف.
وأضاف خلال مقطع فيديو نشره عبر "تويتر": " ويتزامن ذلك مع حر الانصراف، والمقصود انصراف الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي، وتختلف مواقيت الصلاة باختلاف العروض الجغرافية وباختلاف ميلان الشمس على هذه العروض " .
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