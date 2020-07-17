شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: حلقات وأقمار زحل يمكن رؤيتها الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن رؤية حلقات وأقمار كوكب زحل يوم الإثنين المقبل. أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه يمكن رؤية حلقات وأقمار كوكب زحل يوم الإثنين المقبل. وأوضحت أن الكرة الأرضية ستكون حينها بين زحل والشمس، ويمكن رؤيته باستخدام تلسكوب متوسط الحجم أو أكبر . وأضاف أن الكوكب سيشرق بالأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، في حين سيصل لأعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل حسب التوقيت المحلي، بينما سيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس اليوم التالي.

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