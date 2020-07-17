شكرا لمتابعة خبر عن محامي المعتقل «خالد الدوسري» يفجر مفاجأة : غداً سأنشر وثيقة بالبراءة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف سعود متعب محامي " خالد الدوسري " المعتقل في السجون الأمريكية اليوم الجمعة عن معلومات مفاجئة ومبشرة حول القضية . كشف سعود متعب محامي " خالد الدوسري " المعتقل في السجون الأمريكية اليوم الجمعة عن معلومات مفاجئة ومبشرة حول القضية . وقال " متعب " : غداً بحول الله نضعكم على الحدث فيما يتعلق بقضية السجين خالد الدوسري . Advertisements وأضاف : سننشر وثيقة موثقة بختم المحكمة الأمريكية تقطع الشك باليقين ببراءة خالد الدوسري لم يتم نشرها مسبقاً ...ولدينا المزيد . وعلى ما يبدو من تصريحات " الدوسري " ان هناك وثيقة تم اخفائها في القضية وسيكشف عنها . اقرأ ايضا:

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