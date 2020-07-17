«مكافحة المخدرات» تحذر من 3 أدوية تسبب الإدمان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نوهت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحظر تداول ثلاث أدوية طبية تسبب الإدمان. نوهت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحظر تداول ثلاث أدوية طبية تسبب الإدمان. وذكرت الأمانة أن الترامادول والليريكا والزاناكس من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية. وأكدت، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان، وأضرار ومضاعفات صحية خطيرة.

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