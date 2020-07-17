شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل» تُنبه إلى ضرورة التحقق من نظامية الختم الضريبي على منتجات السجائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى ضرورة التحقُّق من نظاميّة الختم الضريبي على منتجات السجائر. نبهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى ضرورة التحقُّق من نظاميّة الختم الضريبي على منتجات السجائر. وأضافت أنه يجب التبليغ عن المنتج غير النظامي، من خلال تطبيق تحقق، أو الرقم الموحد.

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