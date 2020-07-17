شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق هايبر ماركت مشهور في جدة بسبب «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تلقت بلدية الصفا التابعة لأمانة محافظة جدة بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود حالة مصابة بكورونا ضمن العاملين في هايبر ماركت مشهور.

وأكدت أمانة المحافظة أنه تم مباشرة البلاغ والتحقق من صحته، كما تم إغلاق الهايبر ماركت، تطبيق النظام حياله.

وأضافت أن الإغلاق تم بسبب عدم اتخاذ الهايبر للاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.