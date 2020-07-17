شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تطبيق منتج تأميني على حقوق العاملين الوافدين بالقطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء على على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني .

ورفع وزير الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – على القرار الذي يحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص من غير السعوديين .

وقال المهندس الراجحي: إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر- لا سمح الله ، ويدل على اهتمام المملكة بتنمية الإقتصاد الوطني وجذب المستثمرين .

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في سياق متصل ، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مايلي:

- تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

- وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

- تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.