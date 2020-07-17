شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السبر» يكشف حكم التوكيل في ذبح وتوزيع الأضحية بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد السبر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود حكم توكيل الغير في شراء وذبح وتوزيع الأضحية بسبب مخاوف انتشار كورونا .

وأكد الشيخ " السبر " في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة " الرسالة " جوازه شرعاً ، قائلاً : لا بس بذلك لأنها من الطاعات التي يجوز فيها توكيل الغير .

كما أشار لى ان الإحتياط بسبب كورونا أفضل للإنسان وفيه مصلحة له .