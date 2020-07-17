شكرا لمتابعة خبر عن شاب حمى نفسه من الإصابة بكورونا رغم كثرة مخالطته للناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت وزارة الصحة، قصة حالة تجنّبت الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ررغم كثر مخالطتها بالناس بسبب طبيعة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن أحد الشبان كان كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، حمى نفسه من احتمالية إصابته بالعودة باستخدامه تطبيق "تباعد" الذي نبهه بقربه من حالة إيجابية.
يذكر أن الوزارة، أعلنت عن تسجيل 2.613 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.539 حالة تعاف، و37 وفاة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة 245.851 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 191.161 حالة، و2.407 حالة وفاة.
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