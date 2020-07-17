وزارة الصحة: 5 خطوات لمواجهة «نوبة الصرع»

الاتصال بالإسعاف ضرورة في 4 حالات..

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح لمواجهة نوبة الصرع وتخطيها بسلام، وذلك بدون تعرض المصاب لأذى عبر خطوات بسيطة، وأوضح الحساب الرسمي لـ«صحة جدة» على موقع «تويتر» خطوات التعامل مع نوبة الصرع والتي جاءت كالآتي: - تجنب تحريك المصاب إلا للضرورة القصوى. - أبعد الأشياء الحادة القريبة من المصاب. - ضع قطعة ناعمة تحت رأس المصاب. - حرك المصاب بلطف على أحد جانبيه. - تجنب وضع أي شيء في فم المصاب. Advertisements وكشف أنه يجب الاتصال بالإسعاف في الحالات الآتية: - في حال استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق. - في حال تكررت نوبة الصرع مرة أخرى. - في حال عدم عودة التنفس للوضع الطبيعي. - تعرض جسم المصاب للأذى أثناء نوبة الصرع. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. «متحدث الصحة» يُحدد علامات الشفاء من فيروس كورونا

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