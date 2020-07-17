يتم استخدامها عبر البوابة الإلكترونية
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بمميزات «خدمة العقود»، مشيرةً إلى أنها تمكن المكلف من رفع بيانات العقود المبرمة مع منشآت أخرى إلكترونيًّا.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، إلى أنه يمكن استخدام الخدمة من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، عبر الرابط بالضغط هنا.
يذكر أن هيئة الزكاة أطلقت منذ فترة خدمة العقود، التي توفر إجراءات إلكترونية لعدة خدمات ومن أبرزها التعديل على تفاصيل العقد، وإضافة التفاصيل المالية والدفعات، والتوثيق الآلي بين المتعاقدين، وتجديد أو إنهاء العقد.
اقرأ أيضًا:
«الزكاة والدخل» تطلق خدمة جديدة للعقود المبرمة بين المنشآت والجهات الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر «الزكاة والدخل» تعيد التذكير بمميزات «خدمة العقود» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.