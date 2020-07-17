«الزكاة والدخل» تعيد التذكير بمميزات «خدمة العقود»

جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التذكير بمميزات «خدمة العقود»، مشيرةً إلى أنها تمكن المكلف من رفع بيانات العقود المبرمة مع منشآت أخرى إلكترونيًّا.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها بتويتر، إلى أنه يمكن استخدام الخدمة من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية، عبر الرابط بالضغط هنا.

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يذكر أن هيئة الزكاة أطلقت منذ فترة خدمة العقود، التي توفر إجراءات إلكترونية لعدة خدمات ومن أبرزها التعديل على تفاصيل العقد، وإضافة التفاصيل المالية والدفعات، والتوثيق الآلي بين المتعاقدين، وتجديد أو إنهاء العقد.

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