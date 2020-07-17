كورونا السعودية.. إجمالي الوفيات 2407.. والإصابات الجديدة 2613 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 245851، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 191161، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2407 حالات، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة، و3539 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

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وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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