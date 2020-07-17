وزارة الصحة تعلن الأرقام التفصيلية لإصابات كورونا الجديدة بالمناطق

تصدرت مدينة جدة أعداد إصابات فيروس كورنا (كوفيد -19) مسجلة 235 حالة، من أصل 2613 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 191 حالة في الهفوف، و185 في الرياض، و147 في المبرز، و127 في الدمام، و124 في الطائف، و90 في المدينة المنورة، و83 في مكة المكرمة.

كما تم تسجيل 82 في خميس مشيط، و81 في حفر الباطن، و74 في أبها، و63 في حائل، و57 في ينبع، و55 في بريدة، و49 في الخبر، و44 في الظهران ،و43 في جازان، و32 في القطيف، و31 في صبيا، و29 في كل من الجبيل وبيش.

أيضا، تم تسجيل 27 في ضرماء، و26 في نجران، و25 في خليص، و23 في بلجرشي، و22 في كل من عنيزة وتبوك، و21 في كل من بللسمر ورجال ألمع، و19 في كل من سبت العلاية وأبو عريش ووادي الدواسر، و18 في الحرجة.

وتم تسجيل 16 في كل من المجاردة وسراة عبيدة وعرعر، و15 في كل من النعيرية ورأس تنورة وشرورة، و12 في ظهران الجنوب، و11 في كل من رنية والنماص بيشة، و10 في كل من الموية والسحن وتربة والبشائر.

وتم تسجيل 9 في كل من العيون وسكاكا والمظيلف والخفجي ومليجة وعفيف، و8 في كل من قلوة والمذنب والقوارة وعيون الجواء وثريبان، و7 في كل من ميسان ومحايل عسير وبقعاء ويدمة، و6 في كل من العقيق والأسياح والبكيرية والرس ورياض الخبراء والخرج وحوطة بني تميم.

كما تم تسجيل 5 في كل من القنفذة والخرمة وأم الدوم وأحد رفيدة وبقيق وعريعرة والدوادمي وشقراء، و4 في كل من الباحة والمندق ومهد الذهب والنبهانية والقوز وقيا وبارق والحائط والعيدابي والقويعية وساجر.

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وفيما تم تسجيل 3 في كل من القرى والعلا والقريع وتثليث والليث ورابغ والغاط والحريق والمجمعة، فقد تم تسجيل حالتي إصابة في كل من الجفر ووادي بني هشبل والدرب والطوال وأضم والسليل والزلفي وحريملاء ورفائع الجمش.

وتم تسجيل إصابة واحدة بكورونا في كل من طبرجل ووادي الفرع وضرية وعقلة الصقور والبرك والفرشة والمضة وتبالة والبطحاء وقرية العليا والقيصومة والشملي والشنان والعارضة والحرث وفيفاء وصامطة وأحد المسارحة وخباش والمزاحمية ووثيلان والوجه وشواق.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (2613) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل (37) حالات وفيات، وتسجيل (3539) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (191161) حالة.

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