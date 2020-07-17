وزارة الصحة: شاب كثير المخالطة يحمي نفسه من كورونا بـ«تباعد»

بسبب عمله.. والتطبيق ينبهه بـ«حالة إيجابية»
قالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن شابًّا كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله، يحمي نفسه من احتمالية إصابته بالعدوى باستخدامه تطبيق «تباعد» الذي نبهه إلى قربه من حالة إيجابية.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 245851.
وبلغ إجمالي حالات التعافي 191161، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2407 حالات، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة، و3539 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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