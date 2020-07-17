ضبط وافدين تورطا في تجارة شرائح الاتصالات.. والشرطة تكشف «الأحراز»

سجَّلوها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

أطاحت شرطة الرياض، بوافدَينْ من الجنسية البنغالية تورطا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (وافدَينْ من الجنسية البنغالية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرًّا، وضُبط بحوزتهما 5244 شريحة و3 أجهزة لإعادة الشحن، و14 هاتفًا محمولًا ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. ضبط مرتكب 25 قضية سلب بدراجة نارية في الدمام

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