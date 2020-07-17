بالفيديو.. وزارة الصحة: 6 خطوات لإسعاف المصاب بضربة شمس

مع وصول الحرارة إلى 45 مئوية في بعض المناطق
حذرت وزارة الصحة من التعرض لضربة الشمس، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة هذه الأيام قد تتجاوز ٤٥ مئوية في بعض المناطق، موضحةً خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري.
ونشر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة –عبر تويتر– مقطع فيديو توعويًّا، أوضح من خلاله أن أعراض ضربة الشمس تتضمن رؤية غير واضحة، وهذيانًا وغموضًا في الكلام، وارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق بشدة، والشعور بالغثيان، وفقدان الوعي.
وحول خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري، أوضحت وزارة الصحة أنها تتضمن التالي:
أولاً– الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة.
ثانيًا– نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة.
ثالثًا– إزالة الملابس الخارجية للمصاب مثل الجورب وغيره.
رابعًا– شرب المصاب رشفات من الماء بشكل متكرر.
خامسًا– تبريد جسم المصاب بكمادات باردة.
سادسًا– تهوية المصاب بأي وسيلة، كمروحة مثلًا.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه للوقاية من الإجهاد الحراري يجب تجنب الزحام الشديد أثناء السير، والإكثار من شرب السوائل والماء، وأخذ قسط من الراحة، واستخدام مظلة فاتحة اللون.
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