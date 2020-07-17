وزير الشؤون الإسلامية: تعيين مراقبات بالأقسام النسائية لـ«ضبط المصلَّيات»

تطويرًا للعمل الدعوي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل. وأكد وزير الشؤون الإسلامية عبر حسابه في «تويتر» اليوم الجمعة: «من أجل هذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطًا للمصلَّيات، وحرصًا على المصلِّيات، وتطويرًا للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة والتي تشرف عليها الوزارة». اقرأ أيضًا: وزير الشؤون الإسلامية: إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة فقط

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