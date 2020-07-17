الجوازات: تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة يتم «آليًا» بدون مراجعة

بخصوص موقف الوافدين الموجودين بالمملكة
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين الموجودين بالمملكة، يتم بشكل آلي ولا يستلزم المراجعة.
وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أن «تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، سيتم التمديد آليًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة».
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المقيمين، متسائلًا حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهل يلزمه الحضور لمقر الجوازات أم لا؟
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