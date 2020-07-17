الجوازات: تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة يتم «آليًا» بدون مراجعة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين الموجودين بالمملكة، يتم بشكل آلي ولا يستلزم المراجعة.

وذكرت الجوازات- عبر حسابها بتويتر- أن «تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، سيتم التمديد آليًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة».

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المقيمين، متسائلًا حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهل يلزمه الحضور لمقر الجوازات أم لا؟

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